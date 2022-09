Helikopter starten in Elend, um Waldbrand am Brocken zu löschen

Auf dem provisorischen Flugplatz bei Elend startet und landet ein Helikopter nach dem anderen. Die Piloten und ihre Helfer bekämpfen den Waldbrand am Brocken.

Elend - Der Mann in der Tarnfleckuniform gibt ein Zeichen, dann drehen sich die Rotorblätter langsam, dann immer schneller. Unter ohrenbetäubendem Lärm hebt die CH-53 vom Boden ab und bewegt sich langsam vorwärts, während Grashalme vom staubtrockenen Boden aufwirbeln und Schaulustige am Feldrand Fotos schießen. Der 19 Tonnen schwere Helikopter der Bundeswehr gehört zur Helikopterflotte, die derzeit vom provisorischen Flugplatz bei Elend aus gegen den Waldbrand am Brocken kämpft.