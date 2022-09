Hermannshöhle Rübeland erhält eine neue Beleuchtung

Besuchern sehen die Hermannshöhle bald in neuem Licht. Die zweite Tropfsteinhöhle in Rübeland bekommt eine Beleuchtung, die sparsam und effektvoll werden soll.

Die spanische Geologin Raquel Danza Brunet (rechts) montiert LED-Leuchten in der Hermannshöhle in Rübeland, neben ihr Projektleiter Adrian Kondacs von der Firma Cave Lighting aus Herborn.

Rübeland - Den Großteil seiner Arbeitszeit verbringt Adrian Kondacs im Dunkeln. „Jeder ist mit Stirnlampen unterwegs“, sagt der Projektleiter der Firma Cave Lighting. Heller Schein stört nur, wenn er und seine Kollegen testen, wie sie welche Tropfsteinformationen besonders effektvoll in Szene setzen. Derzeit ist ein vierköpfiges Team um Kondacs damit beschäftigt, die Hermannshöhle in Rübeland in neues Licht zu tauchen.