Katastrophenschutz im Harz Aufregung in Haus Nienburg: Nach Großbrand lagern erneut Unmengen an Stroh im Huy-Ort

Zwei Jahre ist es her, dass ein Scheunengroßbrand in Haus Nienburg für Furore sorgte. Seitdem herrschte Ruhe. Doch damit ist es nun vorbei.

Von Maria Lang 20.08.2025, 14:00
In Haus Nienburg wird wieder Stroh im großen Umfang gelagert. Die Spuren des letzten Großbrandes sind noch immer zu sehen.
In Haus Nienburg wird wieder Stroh im großen Umfang gelagert. Die Spuren des letzten Großbrandes sind noch immer zu sehen. Foto: Maria Lang

Haus Nienburg. - Es war DER Großbrand in der Gemeinde Huy im Jahr 2022 und einer der größten der vergangenen Jahrzehnte: In der Nacht zum 16. Oktober 2022 war in Haus Nienburg eine Scheune mit mehr als 2.000 Strohballen in Brand geraten und hatte die Kameraden aller zwölf Huy-Wehren tagelang beschäftigt.