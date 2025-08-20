Katastrophenschutz im Harz Aufregung in Haus Nienburg: Nach Großbrand lagern erneut Unmengen an Stroh im Huy-Ort
Zwei Jahre ist es her, dass ein Scheunengroßbrand in Haus Nienburg für Furore sorgte. Seitdem herrschte Ruhe. Doch damit ist es nun vorbei.
20.08.2025, 14:00
Haus Nienburg. - Es war DER Großbrand in der Gemeinde Huy im Jahr 2022 und einer der größten der vergangenen Jahrzehnte: In der Nacht zum 16. Oktober 2022 war in Haus Nienburg eine Scheune mit mehr als 2.000 Strohballen in Brand geraten und hatte die Kameraden aller zwölf Huy-Wehren tagelang beschäftigt.