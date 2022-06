Hilfe aus dem Oberharz für Flüchtlinge aus der Ukraine in Rumänien

Ein Lkw mit Hilfsgütern ist am Freitag in Elbingerode gestartet. Das Ziel ist die rumänisch-ukrainische Grenzregion. Dort brauchen viele Menschen Hilfe.

Nancy Förster und Grit Dieckmann sortieren in der Winterkirche in Elbingerode Kleidung, die für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gespendet wurde.

Elbingerode - Mannshoch stapeln sich die Kisten in der Winterkirche in Elbingerode. Am Freitagnachmittag falten fünf Frauen Pullover, Hosen und Winterjacken, prüfen Textilien auf Flecken und beschriften Kartons, sobald sie voll sind. „Dass es so viel wird, hätten wir alle nicht gedacht“, sagt Catrin Schneider vom Pfarrbüro der Stadtkirchengemeinde. Die Hilfsaktion für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten, hat in der Oberharzstadt voll eingeschlagen.