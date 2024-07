Bergmannstag im Schaubergwerk Büchenberg Hinab in die Tiefen des Berges: Was Besucher im Harzer Schaubauwerk erwartet

Im Schaubergwerk Büchenberg bei Elbingerode wird am Sonntag (7. Juli) wieder der Bergmannstag gefeiert, um an die alte Tradition zu erinnern. Worauf Gäste sich an diesem Tag freuen können und was es Neues gibt.