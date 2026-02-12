Mit viel Dampf können Fahrgäste der Rübelandbahn am Wochenende, 14. und 15. Februar 2026, wieder in den Oberharzer Höhlenort fahren. Was Besucher dort alles erleben können.

Die Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn bietet am Wochenende, 14. und 15. Februar 2026, Fahrten nach Rübeland an.

Rübeland. - Mit zwei Sonderfahrten haben Dampflok-Fans wieder die Gelegenheit, mit der Rübelandbahn in den Höhlenort im Oberharz zu fahren. Die nächsten Touren mit der Bergkönigin, der Dampflok 95 027, finden am Samstag, 14. Februar, und Sonntag, 15. Februar 2026, statt.