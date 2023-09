Jessica Munzke erfüllt sich einen Jugendtraum: Sie eröffnet am 2. Oktober eine Hochzeitsboutique in der Wernigeröder Innenstadt. Eineinhalb Jahre lang standen die Ladenräume zuvor leer.

Wernigerode - Hunderte Paare lassen sich Jahr für Jahr in Wernigerode trauen. Die passenden Roben für den schönsten Tag in ihrem Leben können sie bald in einer neuen Hochzeitsboutique in der Innenstadt finden. Die Inhaberin ist keine Unbekannte.