Hunderte Sterne in Schule Emotional, herzlich, mit Tränen: Sekundarschule in Gommern verabschiedet gute Seele des Hauses
Die Sekundarschule „Fritz Heicke“ hat ihre langjährige Schulsachbearbeiterin Belinda Schubert mit einer großen Überraschung verabschiedet.
28.12.2025, 16:08
Gommern. - Als Belinda Schubert nun wie so oft das Sekretariat der Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern verließ, ahnte sie nichts. Kein Termin im Kalender, kein Hinweis, kein Zettel an der Tür. Dann öffnete sich ihr Blick in den Lichthof.