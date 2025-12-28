Die Sekundarschule „Fritz Heicke“ hat ihre langjährige Schulsachbearbeiterin Belinda Schubert mit einer großen Überraschung verabschiedet.

Emotional, herzlich, mit Tränen: Sekundarschule in Gommern verabschiedet gute Seele des Hauses

Eine emotionalere Verabschiedung ist kaum vorstellbar. Über 400 Schüler, Lehrer und viele, viele Eltern dankten Belinda Schubert für 35 Jahre unermüdlichen Einsatz an Gommerns Sekundarschule „Fritz Heicke“.

Gommern. - Als Belinda Schubert nun wie so oft das Sekretariat der Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern verließ, ahnte sie nichts. Kein Termin im Kalender, kein Hinweis, kein Zettel an der Tür. Dann öffnete sich ihr Blick in den Lichthof.