Vier Jahrzehnte ist Peter Hoffmann aus Havelberg als Notarzt zu Rettungseinsätzen gefahren. Heiligabend war es nun aber das letzte Mal.

Havelberger ist noch einmal im Einsatz für Menschen in Not

Der langjährige Notarzt im Rettungsdienst Havelberg, Dr. Peter Hoffmann (Mitte), hat Heiligabend seinen letzten Dienst absolviert. Im Einsatz waren an dem Tag unter anderem die Notfall- und Rettungssanitäter (von links) Mathias Gerisch, Tom Hannemann, Sascha Naggies und Johathan Gierke.

Havelberg. - Wie viele Fahrten er in gut 40 Jahren als Notarzt in Havelberg zu Einsätzen hatte, kann Dr. Peter Hoffmann nicht sagen. Aber mit Gewissheit, dass er zu Heiligabend in diesem Jahr seinen letzten 24-Stunden-Dienst absolviert hat. Der frühere Chefarzt des Havelberger Krankenhauses hat sich von der Rettungswache der Johanniter verabschiedet. Dem Rettungsdienst bleibt er dennoch weiterhin erhalten.