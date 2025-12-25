Im Ruhestand als Arzt gearbeitet Havelberger ist noch einmal im Einsatz für Menschen in Not
Vier Jahrzehnte ist Peter Hoffmann aus Havelberg als Notarzt zu Rettungseinsätzen gefahren. Heiligabend war es nun aber das letzte Mal.
Aktualisiert: 28.12.2025, 16:37
Havelberg. - Wie viele Fahrten er in gut 40 Jahren als Notarzt in Havelberg zu Einsätzen hatte, kann Dr. Peter Hoffmann nicht sagen. Aber mit Gewissheit, dass er zu Heiligabend in diesem Jahr seinen letzten 24-Stunden-Dienst absolviert hat. Der frühere Chefarzt des Havelberger Krankenhauses hat sich von der Rettungswache der Johanniter verabschiedet. Dem Rettungsdienst bleibt er dennoch weiterhin erhalten.