Fünf-Sterne-Unterkunft im Harz Luxushotel im Marstall Wernigerode: Verzögerungen - 30 Millionen-Euro-Projekt vor Aus?

30 Millionen Euro für ein Fünf-Sterne-Hotel im Harz: Doch das Prestigeprojekt in Wernigerodes Marstall ist ins Stocken geraten. Was steckt hinter den Verzögerungen und was bedeutet für die Zukunft des denkmalgeschützten Wahrzeichens?