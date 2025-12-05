weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Übernachten im Harz: Hotels, Ferienwohnungen und mehr im Oberharz: Tourismusbetrieb erstellt neue Übersicht für Gäste

Übernachten im Harz Hotels, Ferienwohnungen und mehr im Oberharz: Tourismusbetrieb erstellt neue Übersicht für Gäste

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat sein Gastgeberverzeichnis neu aufgelegt. Darin vertreten sind rund 200 Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen.

Von Matthias Distler 05.12.2025, 15:00
Das neue Gastgeberverzeichnis für den Oberharz ist sowohl in gedruckter als auch digitaler Variante verfügbar.
Das neue Gastgeberverzeichnis für den Oberharz ist sowohl in gedruckter als auch digitaler Variante verfügbar. Foto: Tourismusbetrieb Stadt Oberharz am Brocken

Oberharz-Stadt. - Der Oberharz ist mit seinen vielen Attraktionen und zahlreichen Wanderwegen ein beliebtes Ausflugsziel. In jedem Ortsteil gibt es deshalb für Touristen Möglichkeiten zum Übernachten. Einen Überblick, was alles für Gäste angeboten wird, bietet das neue Gastgeberverzeichnis, das der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken herausgebracht hat.