Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat sein Gastgeberverzeichnis neu aufgelegt. Darin vertreten sind rund 200 Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen.

Hotels, Ferienwohnungen und mehr im Oberharz: Tourismusbetrieb erstellt neue Übersicht für Gäste

Das neue Gastgeberverzeichnis für den Oberharz ist sowohl in gedruckter als auch digitaler Variante verfügbar.

Oberharz-Stadt. - Der Oberharz ist mit seinen vielen Attraktionen und zahlreichen Wanderwegen ein beliebtes Ausflugsziel. In jedem Ortsteil gibt es deshalb für Touristen Möglichkeiten zum Übernachten. Einen Überblick, was alles für Gäste angeboten wird, bietet das neue Gastgeberverzeichnis, das der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken herausgebracht hat.