Die Strecke der Harzer Schmalspurbahnen soll bis an die Westernstadt in Hasselfelde erweitert werden. Die Verantwortlichen informierten nun über den aktuellen Stand des Vorhabens.

Mit der Harzer Schmalspurbahn bis in die Westernstadt Pullman City: So steht es um das Projekt

Hasselfelde. - Die Idee, die Westernstadt Pullman City in Hasselfelde an das Streckennetz der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) anzubinden, besteht schon seit langer Zeit. Und viele Jahre war es still um das Projekt. Vor zwei Jahren wurde jedoch eine Studie in Auftrag gegeben, die die Umsetzung des ambitionierten Vorhabens prüfen sollte. Die Ergebnisse liegen seit kurzer Zeit vor. Nun informierten Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafter über den Stand des Projekts und welche Vorteile sie sich von einer Streckenerweiterung vor die Tore der Westernstadt versprechen.