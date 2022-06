Ilsenburg öffnet Impfstation in der Harzlandhalle wieder

In Ilsenburg wird wieder in der Harzlandhalle geimpft. Die Stadt richtet eine zeitlich befristete Impfstation ein, um vor allem Menschen über 60 Jahren zu impfen.

An den beiden nächsten Donnerstagen wird in Ilsenburg wieder die Impfstation ihren Betrieb aufnehmen. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna, Voranmeldungen sind nicht nötig.

Ilsenburg - Für über 60-jährige Einwohner der Stadt Ilsenburg und deren Ortsteile wird am Donnerstag, 25. November, und am Donnerstag, 2. Dezember, wieder eine Impfmöglichkeit gegen das Covid 19-Virus angeboten. Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) legt Wert darauf, dass es ein Zusatzangebot ist, das sich vor allem an Menschen über 60 Jahre richtet und die Hausärzte entlasten soll. „Wichtig ist, dass durch dieses Zusatzangebot kein Chaos entsteht. Wer bereits einen Impftermin beim Hausarzt hat, soll diesen unbedingt nutzen. Unser Angebot richtet sich an all jene, die noch auf einen Termin warten“, so der Verwaltungschef.