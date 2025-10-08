Vermisstes Tier Im April in Tanne entlaufen: Hündin nach Monaten im Harz aufgegriffen
Im April flüchtete die Hündin Thing aus einer Ferienwohnung in Tanne. Seitdem wurde sie an verschiedenen Orten im Harzkreis gesehen. Nun konnte sie dank der Hilfe vieler Unterstützer gesichert werden. Aber eine Frage ist noch offen.
08.10.2025, 06:30
Tanne/Harzkreis. - Eine monatelange Suche hat nun ihr glückliches Ende gefunden: Nachdem die Hündin Thing im April 2025 Urlaubern in Tanne entlaufen war, konnte sie nun endlich gesichert werden und befindet sich seitdem in sicherer Obhut.