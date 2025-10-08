Vermisstes Tier Im April in Tanne entlaufen: Hündin nach Monaten im Harz aufgegriffen

Im April flüchtete die Hündin Thing aus einer Ferienwohnung in Tanne. Seitdem wurde sie an verschiedenen Orten im Harzkreis gesehen. Nun konnte sie dank der Hilfe vieler Unterstützer gesichert werden. Aber eine Frage ist noch offen.