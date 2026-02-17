weather schneeregen
Ein traditionsreiches Gebäude mitten in Benneckenstein im Harz sucht einen neuen Besitzer: Das frühere Hotel Stadt Braunschweig wird im März versteigert. Viele Bereiche sind saniert. Dennoch fällt das Mindestgebot überraschend niedrig aus.

Von Matthias Distler Aktualisiert: 17.02.2026, 13:32
Das ehemalige Hotel Stadt Braunschweig in Benneckenstein (Harz) in den 1950er Jahren.
Das ehemalige Hotel Stadt Braunschweig in Benneckenstein (Harz) in den 1950er Jahren. Foto: Archiv Heimatstube

Benneckenstein. - Seit vielen Jahren steht das frühere Hotel Stadt Braunschweig in Benneckenstein im Harz nun schon leer. Zuletzt wurde das Gebäude als Mehrfamilienhaus genutzt. 2020 musste jedoch der letzte verbliebene Mieter ausziehen. Nun soll das Haus bei einer Auktion im März 2026 versteigert werden.