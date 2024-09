In Bildern, Kalendern, Büchern: Malerin hält den Harz in all seinen Facetten künstlerisch fest

Die Harzmalerin Angela Peters an ihrem Arbeitsplatz in Elbingerode.

Elbingerode. - Ob an Bänken im Goethepark, in der Stadtkirche, einem Schaufenster – quasi überall trifft man in Elbingerode auf die Arbeiten von Angela Peters. Mal sind es landschaftliche Motive, mal der Blick auf einen Ort, mal die Schmalspurbahn – doch immer spielt der Harz eine Rolle. Darauf weist auch schon der Name hin, unter dem sie bekannt ist: Die Harzmalerin. Dass diese Region solch eine große Rolle in ihren Werken spielt, ist kein Zufall.