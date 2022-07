In Wernigerode spielt die Musik: Warum Komponist René Hirschfeld hier Inspiration sucht

Wernigerode statt Berlin: Nach fast 30 erfolgreichen Jahren hat der renommierte Komponist Casper René Hirschfeld seine Zelte in Berlin abgebrochen, um fortan in der Harzer Provinz zu leben.

Wernigerode - In einem kleinen Fachwerkhaus mitten in Wernigerode sitzt Caspar René Hirschfeld an seinem Klavier. Er greift in die Tasten. Musik fließt durch seinen Kopf in die Finger und klingt dann durch das Instrument. Preise, große Bühnen, nationale und internationale Erfolge – trotzdem hat Hirschfeld dem kulturellen Hotspot Berlin den Rücken gekehrt. Aber warum?