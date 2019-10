Ein Reiseportal hat den Erfolg von mehr als 1000 deutschen Kleinstädten auf Instagram verglichen. Thale am Harz landete unter den Top 20.

Thale l Hexentanzplatz, Rosstrappe, das wildromantische Bodetal: Die spektakuläre Naturkulisse macht Thale zum beliebten Urlaubsziel – und einer der fotogensten Kleinstädte Deutschlands. Das zeigt ein Vergleich der Internet-Buchungsplattform Travelcircus.

Der Reisenanbieter mit Sitz in Berlin hat bereits zum dritten Mal 1012 deutsche Städte zwischen 5000 und 20.000 Einwohnern anhand der Anzahl ihrer Beiträge bei Instragam analysiert. Ergebnis: 35.200 mal wurde beim , einem Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos der Hashtag #thale verwendet. Damit landet die Bodestadt im bundesweiten Ranking auf Platz 18.

Vier Städte aus Sachsen-Anhalt in Top 100

„Dennoch musste Thale im Vergleich zum Vorjahr ganze vier Plätze im Ranking einbüßen“, berichtet Travelcircus-Sprecherin Tina Kloster. Gleichwohl bleibt der Erholungsort am nordöstlichen Rand des Harzes die einzige Kleinstadt Mitteldeutschlands in den Top 20 der Instagram-Rangliste. Unter die besten 100 haben es in Sachsen-Anhalt immer noch die Börde-Kommune Oschersleben auf Platz 25 und Falkenstein am Ostrand des Harzes auf Platz 70 sowie Bismark in der Altmark auf Platz 78 geschafft.

Bilder Die Seilbahn zum Hexentanzplatz ist ein echter Hingucker in Thale – und bietet viele attraktive Aussichten. Foto: Pixabay



Den Platz ganz vorn im Vergleich verteidigte Füssen. Stolze 169.600 Beiträge kann die bayerische Kleinstadt mittlerweile auf Instagram verzeichnen – nicht zuletzt dank des Märchenschlosses Neuschwanstein. Auf Platz zwei und drei bleiben Winterberg im Sauerland und Rothenburg ob der Tauber in Franken. Beliebteste ostdeutsche Stadt auf Instagram ist nach wie vor Kühlungsborn. Der Name des Osteebades in der Nähe von Rostock wurde auf der Foto-Plattform 89.700 mal verwendet.