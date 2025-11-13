Integration beginnt im Kindergarten – in Wernigerode bedeutet das, 177 Kinder mit Migrationshintergrund aus 23 Nationen unter einen Hut zu bringen. Vor welche Probleme das Verwaltung und Betreuer stellt.

Integration in Wernigerodes Kitas: 177 Kinder aus 23 Nationen stellen neue Herausforderungen

In den 16 Kitas - inklusive Hort - der Stadt Wernigerode werden rund 1.400 Kinder betreut: Jedes achte von ihnen hat Migrationshintergrund.

Wernigerode. - 177 Kinder mit Migrationshintergrund aus 23 verschiedenen Herkunftsländern werden in den Einrichtungen der Stadt Wernigerode betreut. Das zieht vielfältige Herausforderungen in den Kitas nach sich, heißt es dem Amt für Amt für Jugend, Senioren und Soziales.