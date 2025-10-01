Sie ist Kult im Harz: Die Silstedter Theatergruppe besteht seit nunmehr 30 Jahren. Ihr Jubiläum begehen die Darsteller mit einem neuen Stück. Worin es in der feucht-fröhlichen Komödie geht und welche Spieltermine bereist feststehen.

In ihrem Jubiläumsjahr bringt die Silstedter Theatergruppe die Komödie eine "Eine schottische Hochzeit" auf die Bühne.

Wernigerode/Silstedt. - Wie kann das Abholen eines Brautkleides in einem feucht-fröhlichen Wochenende - diverse Gedächtnislücken inklusive - ausarten? Die unterhaltsame Antwort liefert die Silstedter Theatergruppe mit ihrem neuen Stück. Obwohl sie sich über Jahrzehnte Kultstatus im Harz erarbeit haben, ist diese Spielzeit eine besondere.