weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Freizeittipp im Harz: Jubiläum mit Lachgarantie: Silstedter Theatergruppe zeigt turbulente Familienkomödie

Freizeittipp im Harz Jubiläum mit Lachgarantie: Silstedter Theatergruppe zeigt turbulente Familienkomödie

Sie ist Kult im Harz: Die Silstedter Theatergruppe besteht seit nunmehr 30 Jahren. Ihr Jubiläum begehen die Darsteller mit einem neuen Stück. Worin es in der feucht-fröhlichen Komödie geht und welche Spieltermine bereist feststehen.

Von Sandra Reulecke 01.10.2025, 18:30
In ihrem Jubiläumsjahr bringt die Silstedter Theatergruppe die Komödie eine "Eine schottische Hochzeit" auf die Bühne.
In ihrem Jubiläumsjahr bringt die Silstedter Theatergruppe die Komödie eine "Eine schottische Hochzeit" auf die Bühne. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode/Silstedt. - Wie kann das Abholen eines Brautkleides in einem feucht-fröhlichen Wochenende - diverse Gedächtnislücken inklusive - ausarten? Die unterhaltsame Antwort liefert die Silstedter Theatergruppe mit ihrem neuen Stück. Obwohl sie sich über Jahrzehnte Kultstatus im Harz erarbeit haben, ist diese Spielzeit eine besondere.