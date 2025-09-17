Jubiläum in Wernigerode: Zum 45. Mal treffen sich Reiter zum Turnier am Ziegenberg. Die Besucher dürfen sich auf spannende Wettbewerbe freuen.

Der Wernigeröder SV Rot-Weiß erwartet zur 45. Auflage seines Reit- und Springturniers wieder Sportler aus vier Bundesländern sowie Harzer Amazonen wie hier Emma Schütze.

Wernigerode. - Ganz im Zeichen des Pferdesports steht das Wochenende vom 19. bis 21. September 2025 in Wernigerode. Der Wernigeröder Sportverein Rot-Weiß lädt zum 45. Mal zu seinem Traditionsturnier ein. Was Zuschauern und Sportlern geboten wird.