EIL:
Reit- und Springturnier am Ziegenberg Jubiläumsturnier im Harz: Hochklassiger Pferdesport in Wernigerode
Jubiläum in Wernigerode: Zum 45. Mal treffen sich Reiter zum Turnier am Ziegenberg. Die Besucher dürfen sich auf spannende Wettbewerbe freuen.
17.09.2025, 10:00
Wernigerode. - Ganz im Zeichen des Pferdesports steht das Wochenende vom 19. bis 21. September 2025 in Wernigerode. Der Wernigeröder Sportverein Rot-Weiß lädt zum 45. Mal zu seinem Traditionsturnier ein. Was Zuschauern und Sportlern geboten wird.