Rösterei in Sachsen-Anhalt Kaffee aus Wernigerode: Wie ein Startup den Harz in die Tasse bringt

Am Anfang stand ein kleines Café in der Wernigeröder Innenstadt – mittlerweile geht es um mehrere Tonnen Kaffee, die in der Harz-Stadt produziert werden. Luran Engelhardt berichtet, warum der Weg vom Luma'z dennoch ein steiniger war.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 07.12.2025, 12:50
Hier entsteht Kaffee aus Wernigerode: Kevin Richardt-Hellmuth röstet die nächste Charge Bohnen für das Luma'z.
Hier entsteht Kaffee aus Wernigerode: Kevin Richardt-Hellmuth röstet die nächste Charge Bohnen für das Luma'z. Foto: Luma'z

Wernigerode. - 163 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Bei immer mehr Harzern und Fans der Region landen dabei Schierke, Mythos Liebfrauen, Walpurga oder Blankenburg in der Tasse – handgeröstet in Wernigerode.