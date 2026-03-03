Das beliebte Street-Food-Festival „StreetFood on Tour“ gastiert am Wochenende vom 6. bis 8. März 2026 wieder in Oschersleben. Das erwartet Besucher auf der Genussmeile.

Bereits vor zwei Jahren lockte das Street-Food-Festival zahlreiche Besucher in die Oschersleber Innenstadt.

Oschersleben - Die Oschersleber Innenstadt verwandelt sich am kommenden Wochenende in eine Genussmeile: Vom 6. bis 8. März gastiert hier das Street-Food-Festival „StreetFood on Tour“. Zuletzt hatte die Veranstaltung in den Jahren 2021, 2024 und 2025 etliche Besucher in die Bodestadt gelockt.

Wie der Veranstalter mitteilt, werden sich etwa 30 internationale Foodtrucks über die Halberstädter Straße und den Oschersleber Marktplatz verteilen. Das kulinarische Angebot reicht von afrikanischer, über mexikanische und südamerikanische Küche, US-amerikanischen Snacks bis hin zu klassisch deutscher Küche. Hinzu kommt eine breite nichtalkoholische und alkoholische Getränkeauswahl.

Street-Food-Festival: Internationale Köstlichkeiten und Live-Musik

Neben dem gastronomischen Angebot erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit Aktionen für Kinder, wie es von der Stadt Oschersleben heißt. Auf einer kleinen Bühne wird laut Veranstalter unter anderem eine Irish-Folk-Band für ausgelassene Stimmung sorgen.

Das Street-Food-Festival öffnet am Freitag, 6. März, von 14 bis 22 Uhr, am Samstag, 7. März, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist für Besucher kostenlos.