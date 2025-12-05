weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Gründer aus Sachsen-Anhalt: Kaffee made in Wernigerode: Wie Luma'z den Harz in die Tasse bringt

Gründer aus Sachsen-Anhalt Kaffee made in Wernigerode: Wie Luma’z den Harz in die Tasse bringt

Am Anfang stand ein kleines Café in der Wernigeröder Innenstadt – mittlerweile geht es um mehrere Tonnen Kaffee, die in der Harz-Stadt produziert werden. Luran Engelhardt berichtet, wie aus dem Luma'z ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern wurde und warum der Weg dorthin alles andere als einfach war.

Von Sandra Reulecke 05.12.2025, 10:30
Hier entsteht Kaffee aus Wernigerode: Kevin Richardt-Hellmuth röstet die nächste Charge Bohnen für das Luma'z.
Hier entsteht Kaffee aus Wernigerode: Kevin Richardt-Hellmuth röstet die nächste Charge Bohnen für das Luma'z. Foto: Luma'z

Wernigerode. - 163 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Bei immer mehr Harzern und Fans der Region landen dabei Schierke, Mythos Liebfrauen, Walpurga oder Blankenburg in der Tasse – handgeröstet in Wernigerode.