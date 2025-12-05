Gründer aus Sachsen-Anhalt Kaffee made in Wernigerode: Wie Luma’z den Harz in die Tasse bringt

Am Anfang stand ein kleines Café in der Wernigeröder Innenstadt – mittlerweile geht es um mehrere Tonnen Kaffee, die in der Harz-Stadt produziert werden. Luran Engelhardt berichtet, wie aus dem Luma'z ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern wurde und warum der Weg dorthin alles andere als einfach war.