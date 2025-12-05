Gründer aus Sachsen-Anhalt Kaffee made in Wernigerode: Wie Luma’z den Harz in die Tasse bringt
Am Anfang stand ein kleines Café in der Wernigeröder Innenstadt – mittlerweile geht es um mehrere Tonnen Kaffee, die in der Harz-Stadt produziert werden. Luran Engelhardt berichtet, wie aus dem Luma'z ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern wurde und warum der Weg dorthin alles andere als einfach war.
05.12.2025, 10:30
Wernigerode. - 163 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Bei immer mehr Harzern und Fans der Region landen dabei Schierke, Mythos Liebfrauen, Walpurga oder Blankenburg in der Tasse – handgeröstet in Wernigerode.