Kampf gegen Schlingpflanzen im See in Stiege gestartet

Grüne Ranken bevölkern seit geraumer Zeit den Stieger See. Nun wird aufgeräumt: Seit dieser Woche wird das grüne Ärgernis per Boot abgemäht.

Steffen Wieker von der Land- undTiefbaugesellschaft Quedlinburg steuert das Mähboot über den See in Stiege.

Stiege - Im Wasser dümpeln die Ranken gleich unter der Oberfläche, am Ufer stapeln sie sich zu großen Haufen. Der Wasserpest im Stieger See geht es derzeit an den Kragen. Nachdem ausgiebig über die schnell wachsende Plage diskutiert wurde, wird sie nun beseitigt (die Volksstimme berichtete).