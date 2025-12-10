Neue Attraktion für Sachsen-Anhalt Karls enthüllt neuen Standort für Erlebnis-Dorf im Harz - die Ankündigung verrät alles
Die Spannung steigt: Karls lädt zur Pressekonferenz und will den Standort für sein neues Erlebnisdorf im Harz bekannt geben. Der Ort des Pressetermins lässt eindeutige Schlüsse auf die Stadt zu, die das Rennen gemacht hat.
Aktualisiert: 10.12.2025, 11:29
Harz. - Die Nachricht, dass Karls Erdbeerhof im Harz einen neuen Standort für eines seiner Erlebnisdörfer sucht, hat im Sommer 2024 für großes Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Städte hofften auf eine Zusage. In den vergangenen Tagen machten bereits Gerüchte über den neuen Standort die Runde. Jetzt scheint die Entscheidung tatsächlich festzustehen.