Erstmals findet die Karrieremesse „Start now“ auch im Harz statt. An wen sich das Format richtet und welch unterschiedliche Branchen sich bei der Veranstaltung in Wernigerode präsentieren werden.

In Halle und Magdeburg ist die „Start now“ eine feste Größe, auch in Dessau und Salzwedel fand sie bereits statt - nun feiert die Karrieremesse am Samstag, 30. August, in Wernigerode Premiere.

Wernigerode. - Welche Ausbildung passt zu mir? Gibt es Alternativen zu meinem jetzigen Beruf? Für diejenigen, die sich diese Frage stellen, ist die „Start now“ die richtige Anlaufstelle. Die Karrieremesse - organisiert von der Mitteldeutschen Verlags- und Druckhaus GmbH - feiert im Harz Premiere.

Sie findet am Samstag, 30. August, von 10 bis 15 Uhr​ im Kultur- und Kongresszentrum Wernigerode in der Pfarrstraße statt. Volkstimme-Regionalleiter Thomas Helmuth berichtet vorab im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke, was die Besucher erwartet.​

Volksstimme: Das neue Ausbildungsjahr hat für viele gerade erst begonnen. Warum findet ausgerechnet jetzt eine Ausbildungsmesse statt?

Helmuth: Wir haben uns für den Termin am Ende des Sommers entschieden, um für das Ausbildungsjahr 2026 frühzeitig Perspektiven aufzuzeigen.

Thomas Helmuth ist Regionalverlagsleiter der Volksstimme und berichtet, was die Besucher bei der Karrieremesse "Start now" in Wernigerode erwartet. Foto: Sandra Reulecke

Richtet sich „Start now“ ausschließlich an Schüler?

Nein, es handelt sich um eine Berufsfindungs- und Karrieremesse. Sie richtet sich also natürlich an junge Menschen, die erst auf dem Weg zu einem Beruf sind. Die Messe gibt ihnen die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was sich genau hinter einer Berufsbezeichnung verbirgt und bietet die Chance, mit Mitarbeitern der jeweiligen Firmen ins Gespräch zu kommen, um so herauszufinden, ob die Ausbildungsstelle wirklich zu ihnen passt. „Start now“ richtet sich aber ebenso an diejenigen, die sich beruflich umorientieren oder weiterbilden wollen.

Wie viele Aussteller werden vor Ort sein und aus welchen Branchen kommen sie?

Es werden 22 Aussteller aus Sachsen-Anhalt und auch Niedersachen vor Ort sein, die ein breites Spektrum an Branchen und Jobprofilen mitbringen: Von der Industrie über Gastronomie und Hotellerie bis hin zu Verwaltung und der Gesundheitsbranche. Die Besucher können sich auch über die Bundeswehr als Arbeitgeber oder über Jobs am Gericht informieren.