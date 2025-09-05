weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Kartenzahlung oder Barzahlung: Was Händler und Gastro in Wernigerode sagen

Einkaufen im Harz Kreditkarten beim Shopping und in Gaststätten in Wernigerode: Warum manchmal nur Barzahlung möglich ist

Wer in Wernigerode einkauft oder im Restaurant isst, kann in manchen Geschäften nur bar zahlen. Während manche Einzelhändler und Gastronomen aus Überzeugung nur Münzen und Schein akzeptieren, sehen andere Terminals für EC- und Kreditkarten als selbstverständlichen Service an.

Von Elisabeth Köhli Aktualisiert: 05.09.2025, 18:20
Einmal mit Karte bitte: Für einige Geschäfte wie die Modeboutique „Hübsch“ in Wernigerode ist die Option der Kartenzahlung selbstverständlich - andere bieten den Service nicht an.
Einmal mit Karte bitte: Für einige Geschäfte wie die Modeboutique „Hübsch“ in Wernigerode ist die Option der Kartenzahlung selbstverständlich - andere bieten den Service nicht an. Foto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - Manche Kunden sind überzeugte Bargeldzahler, andere nutzen ausschließlich ihre Geldkarte. In Wernigerode geht die Meinung der Händler dazu auseinander - einige stellen den Kartenservice gerne zur Verfügung, andere verzichten bewusst darauf.