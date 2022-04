Kaufhalle für Hasserode hat für Bürgermeister-Anwärter oberste Priorität

Wernigerode - „Keine Kaufhalle – keine OB-Wahl! / Hasserode liegt am Arsch der Welt“: Jochen Hänsch, wohnhaft in Wernigerode-Hasserode, Friedrichstraße 68, hat mit Blick auf die Oberbürgermeister-Wahl am vergangenen Sonntag (3. April) ordentlich Dampf abgelassen und seinen Wunsch – oder besser: seine Forderung – nach einer weiteren Einkaufsmöglichkeit in Hasserode mit allem Nachdruck unterstrichen. Es müsse, so der 77-Jährige gegenüber der Volksstimme, in dieser Angelegenheit unbedingt etwas geschehen.