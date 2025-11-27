Wenn bei dem Wernigeröder Peter Lehmann das Telefon klingelt, ist der Anruf nicht unbedingt an ihn gerichtet. Der Grund: Die Künstliche Intelligenz (KI) von Google hat ihn kurzerhand und unfreiwillig zum Volksstimme-Mitarbeiter erklärt.

Wernigerode. - Der Wernigeröder Peter Lehmann ist verwundert bis belustigt. Seit einiger Zeit erhält er Anrufe, die gar nicht für ihn bestimmt sind. Den Grund dafür hat er nun ausgemacht: Künstliche Intelligenz (KI) – die offensichtlich nicht so wirklich klug ist, wie er lachend sagt.