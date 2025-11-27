Arbeit auf den Straßen im Jerichower Land Waffen, Drogen und Hilflosigkeit: Gordon Bothur ist Streetworker in Burg
Täglich ist Gordon Bothur in Burg unterwegs und kommt als Streetworker mit Jugendlichen ins Gespräch. Welche Probleme haben Jugendliche in Burg und wie kooperativ erlebt er Burg?
Burg - Die Straßen und Plätze von Burg sind sein Arbeitsplatz. Gordon Bothur ist Streetworker in Burg und kommt mit vielen Jugendlichen in Kontakt. Drogensucht, Suizidgedanken und Hilflosigkeit - für alle Ängste und Sorgen hat er ein offenes Ohr. In seiner Tätigkeit trifft er auf viel Offenheit, sieht aber auch unausgeschöpfte Potenziale. Leicht wird ihm seine Arbeit dabei nicht gemacht.