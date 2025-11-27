Täglich ist Gordon Bothur in Burg unterwegs und kommt als Streetworker mit Jugendlichen ins Gespräch. Welche Probleme haben Jugendliche in Burg und wie kooperativ erlebt er Burg?

Gordon Bothur ist Streetworker in Burg. In der Stadt sieht er viele Probleme, aber auch jede Menge Potenzial.

Burg - Die Straßen und Plätze von Burg sind sein Arbeitsplatz. Gordon Bothur ist Streetworker in Burg und kommt mit vielen Jugendlichen in Kontakt. Drogensucht, Suizidgedanken und Hilflosigkeit - für alle Ängste und Sorgen hat er ein offenes Ohr. In seiner Tätigkeit trifft er auf viel Offenheit, sieht aber auch unausgeschöpfte Potenziale. Leicht wird ihm seine Arbeit dabei nicht gemacht.