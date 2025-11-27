Die Zahngesundheit von Kita-Kindern verbessert sich – doch bei Jugendlichen droht die Karies-Falle. Zahnärztin Jana Schmidt erklärt, wie Eltern ihr Kind vor Problemen schützen.

Zerbster Zahnärztin gibt Tipps: So lässt sich Karies bei Kindern und Teenagern verhindern

Die Zerbster Zahnärztin Jana Schmidt (l.) weiß, wie sich am besten Karies bei Kindern und Jugendlichen vorbeugen lässt und welche Rolle richtiges Zähneputzen dabei spielt.

Zerbst - Zähneputzen zählt wahrlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Kindern. Eltern wissen das. Dennoch zahlen sich Diskussionen darum aus. So hat sich die Zahngesundheit der Drei- bis Siebenjährigen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verbessert. Ein Trend, den Jana Schmidt auch für die Zerbster Region bestätigen kann. Zugleich hat sie wertvolle Tipps zu altersgerechter Zahnpflege. Denn: „Bei Jugendlichen kippt das Bild leider oft“, weiß die Zahnärztin.