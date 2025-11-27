Gesunde Zähne ein Leben lang Zerbster Zahnärztin gibt Tipps: So lässt sich Karies bei Kindern und Teenagern verhindern
Die Zahngesundheit von Kita-Kindern verbessert sich – doch bei Jugendlichen droht die Karies-Falle. Zahnärztin Jana Schmidt erklärt, wie Eltern ihr Kind vor Problemen schützen.
27.11.2025, 18:45
Zerbst - Zähneputzen zählt wahrlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Kindern. Eltern wissen das. Dennoch zahlen sich Diskussionen darum aus. So hat sich die Zahngesundheit der Drei- bis Siebenjährigen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verbessert. Ein Trend, den Jana Schmidt auch für die Zerbster Region bestätigen kann. Zugleich hat sie wertvolle Tipps zu altersgerechter Zahnpflege. Denn: „Bei Jugendlichen kippt das Bild leider oft“, weiß die Zahnärztin.