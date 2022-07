Kinder aus Weißrussland verabschieden sich nach drei Wochen im Harz

Harz adieu: Sieben Kinder und ihre Lehrerin aus Weißrussland treten am morgigen Sonntag die Heimreise an. Die drei Ferienwochen sind wie im Flug vergangen.

Benneckenstein - Auf dem Tisch in der Benneckensteiner Winterkirche stapeln sich buntes Papier, Bänder und Perlen. Die Mädchen und Jungen arbeiten konzentriert. Was sie nicht wissen: Gleich erhalten sie Geschenke – Schlüsselanhänger mit Mini-Stricksocken. „Die Kinder basteln dafür ein Behältnis“, sagt Gerdi Scharfe. Mit Marie Foltis und Lehrerin Olga Moros leitet sie die Kinder an, die am morgigen Sonntag eine lange Fahrt vor sich haben – per Bus geht es zurück in ihre weißrussische Heimat.