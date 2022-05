Kinderklinik in Wernigerode setzt auf Tierliebe

Vor einem halben Jahr sind Ärzte und Schwestern in die neue Kinderklinik an der Ilsenburger Straße gezogen. Wie hat sich seitdem der Arbeitsalltag verändert?

Das Material für den neuen Hasenstall vor dem Kinderzentrum am Harzklinikum ist vom Förderverein finanziert worden. Die neuen Bewohner werden im Frühjahr erwartet.

Wernigerode - Kindermedizin im Harz hat seit August 2021 eine neue Adresse. Kranke Kinder werden seither im 34-Millionen-Euro-Neubau des Harzklinikums in Wernigerode behandelt. Das Team um Chefarzt Dr. Henning Böhme hat sich inzwischen am neuen Arbeitsplatz eingewöhnt. Mussten sie auch, denn die Ärzte und Schwestern hatten in den vergangenen Monaten deutlich mehr zu tun als sonst. Und das hängt auch mit Corona zusammen.