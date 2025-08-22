Ärger um Wernigerodes Bürgerfrühstück: Die AfD wird von der Benefizveranstaltung ausgeschlossen. Der Kinderschutzbund Harz beruft sich auf seine Werte – und sein Hausrecht. Jetzt drohen juristischer Ärger und eine hitzige Debatte.

AfD will zum Bürgerfrühstück in Wernigerode – Kinderschutzbund sagt Nein und beruft sich auf Hausrecht

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Das Bürgerfrühstück im April 2014 auf dem Marktplatz in Wernigerode.

Wernigerode. - Die Verantwortlichen der AfD im Harzkreis sind stinksauer: Wenn am Sonntag, 31. August, von 10 bis 13 Uhr auf Einladung des Kinderschutzbundes Harz auf dem Marktplatz in Wernigerode getafelt und locker miteinander geplaudert wird, sind die Politiker von ganz Rechts außen nicht dabei. Dabei würden sie gern, wie Kreischef Dennis Möhring betont.