Tolle Stimmung, tolles Wetter, begeisterte Gäste und ein überraschend hohes Spendenaufkommen: Der Kinderschutzbund Harz zeigt sich mit Blick auf das 15. Bürgerfrühstück in Wernigerode zufrieden. Dabei hatte die AfD zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen.

Nach Zoff mit AfD: So viele Spenden gab es beim Bürgerfrühstück in Wernigerode

Die Vorstandsmitglieder des Kinderschutzbundes um Annette Klaue und André Weber (Mitte) zeigten sich mit Zuspruch und Stimmung bei der 15. Auflage des Bürgerfrühstücks auf dem Marktplatz in Wernigerode rundum zufrieden.

Wernigerode. - Gut besucht, tolle Stimmung und ideales Wetter: Die Organisatoren vom Kinderschutzbund Harzkreis der 15. Auflage des Bürgerfrühstücks auf dem Markt in Wernigerode zogen nach der Benefizveranstaltung am Sonntag (31. August) eine rundum positive Bilanz. „Einfach nur toll“, so Vize-Vorstand André Weber.