Spendenaufruf sorgt für Ärger Zoff um beliebtes Kinderfest in Wernigerode: Party im Bürgerpark ist zu teuer - jetzt bittet die Stadt Eltern zur Kasse

Die große Feier zum Kindertag in Wernigerodes Bürgerpark ist Kult - und für hunderte kleine und große Besucher bislang ein kostenloses Vergnügen. Das soll sich ändern. Denn in der Harzstadt fehlt es an Geld.