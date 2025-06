Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf dem Kaufland-Parkplatz in Halberstadt ereignet. Eine Skoda-Fahrerin landete dabei auf der Motorhaube eines geparkten Seats.

Spektakulärer Unfall in Halberstadt

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Mittwochmorgen (25. Juni) auf dem Kaufland-Parkplatz in Halberstadt gekommen.

Halberstadt. - Beim Verlassen des Kaufland-Parkplatzes an der Braunschweiger Straße in Halberstadt ist einer 75 Jahre alten Autofahrerin aus der Stadt Osterwieck ein böser Fahrfehler unterlaufen. Am Ende landete die Frau mit ihrem Skoda Fabia auf der Motorhaube eines geparkten Seats.