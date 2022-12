Kirchenführer sind stolz auf Elends Holzkirche

Die Holzkirche in Elend zieht viele Gäste an. Um diese kümmern sich die ehrenamtlichen Kirchenführer. Jeder hat einen eigenen Blick auf das ungewöhnliche Bauwerk.

Die Kirchenführer bringen Besuchern die Holzkirche in Elend nahe - von links: Thea König, Britta Kovacs, Erich Garthe, Lina Hahn und Birgit Zilling. Nicht im Bild: Anett Hennig

Elend - Sie ist der Mittelpunkt des Ortes und ein Besuchermagnet, der über die Region hinaus wirkt: Die Holzkirche in Elend zieht zahlreiche Besucher von Nah und Fern an. Es stehe praktisch ständig jemand vor der Tür und hoffe, einen Blick in das erst kürzlich sanierte Gotteshaus zu erhaschen, berichten die Kirchenführer des Fördervereins. Die Mitglieder der Gruppe zeigen Interessenten das Bauwerk und berichten bei ihren Führungen aus seiner Geschichte.