Untersuchung zu Krankheitsausbruch Brechdurchfall beendet Harz-Klassenfahrt: Was Proben aus Restaurant und Unterkunft der Schüler zeigen
Nach dem rätselhaften Krankheitsausbruch bei Schülern auf einer Klassenfahrt im Harz wurden Proben aus einem Restaurant in Wernigerode und ihrer Unterkunft in Sorge untersucht. Nun liegen Ergebnisse vor, die eindeutige Rückschlüsse erlauben.
Aktualisiert: 22.10.2025, 16:56
Wernigerode/Sorge. - Ein Ausflug einer Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen in den Harz fand ein jähes Ende - insgesamt sieben 13- und 14-Jährige mussten am Donnerstag, 9. Oktober, mit Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Kopf- und Bauschmerzen ins Wernigeröder Harzklinikum eingeliefert werden. Nun gibt es Ergebnisse zu den möglichen Ursachen für die Beschwerden.