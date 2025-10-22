Nach dem rätselhaften Krankheitsausbruch bei Schülern auf einer Klassenfahrt im Harz wurden Proben aus einem Restaurant in Wernigerode und ihrer Unterkunft in Sorge untersucht. Nun liegen Ergebnisse vor, die eindeutige Rückschlüsse erlauben.

Brechdurchfall beendet Harz-Klassenfahrt: Was Proben aus Restaurant und Unterkunft der Schüler zeigen

Sachsen-Anhalts Landesamt für Verbraucherschutz hat sieben Lebensmittelproben aus einem asiatischen Restaurant in Wernigerode untersucht. Der Grund: Mehrere Schüler einer Klassenfahrt klagten einen Tag nach dem Essen über Erbrechen und Übelkeit.

Wernigerode/Sorge. - Ein Ausflug einer Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen in den Harz fand ein jähes Ende - insgesamt sieben 13- und 14-Jährige mussten am Donnerstag, 9. Oktober, mit Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Kopf- und Bauschmerzen ins Wernigeröder Harzklinikum eingeliefert werden. Nun gibt es Ergebnisse zu den möglichen Ursachen für die Beschwerden.