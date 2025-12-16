weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spinn-Stube Benneckenstein: Kochen, Kino, Brauchtum: Was Besucher im Dezember 2025 im Harzer Kulturtreff erwartet

Im Dezember 2025 bietet das Team des Kulturorts Spinn-Stube in Benneckenstein Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot: Es werden Weihnachtsfilme gezeigt, und lokale Persönlichkeiten berichten aus ihrem Leben. Auf dem Programm steht außerdem ein Kochkurs mit Huong Trute, der Inhaberin des Orchidea Huong in Wernigerode.

Von Matthias Distler 16.12.2025, 18:15
Auftaktveranstaltung des Projekts „Heimatkunde 3.0“ in der Grundschule Benneckenstein im April 2025. Dort lernen Kinder Harzer Musik, Sprache und Tradition kennen. Foto: Janek Liebetruth

Benneckenstein. - Für den letzten Monat im Jahr 2025 hat das Team der Spinn-Stube in Benneckenstein ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Geboten werden Harzer Brauchtum, internationale Küche und mehrere filmische Adventsangebote.