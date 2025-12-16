Spinn-Stube Benneckenstein Kochen, Kino, Brauchtum: Was Besucher im Dezember 2025 im Harzer Kulturtreff erwartet
Im Dezember 2025 bietet das Team des Kulturorts Spinn-Stube in Benneckenstein Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot: Es werden Weihnachtsfilme gezeigt, und lokale Persönlichkeiten berichten aus ihrem Leben. Auf dem Programm steht außerdem ein Kochkurs mit Huong Trute, der Inhaberin des Orchidea Huong in Wernigerode.
16.12.2025, 18:15
Benneckenstein. - Für den letzten Monat im Jahr 2025 hat das Team der Spinn-Stube in Benneckenstein ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Geboten werden Harzer Brauchtum, internationale Küche und mehrere filmische Adventsangebote.