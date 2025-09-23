Audiowalks durch Benneckenstein Neues Kulturzentrum im Harz eröffnet: Was in der „Spinn-Stube“ geplant ist
Das neue Kulturzentrum „Spinn-Stube“ in Benneckenstein wurde mit zahlreichen Besuchern eröffnet. Nun sollen vorgestellte Formate fortgesetzt und ausgebaut werden. In einem Format zum Beispiel berichten lokale Akteure aus Benneckenstein und dem Harz aus ihrem Leben. Was sonst noch geplant ist.
23.09.2025, 14:15
Benneckenstein. - Mit einem vielfältigen Programm hat das Kulturzentrum „Spinn-Stube“ in Benneckenstein seine Türen geöffnet. Mehr als 200 Gäste, überwiegend aus der Oberharz-Stadt und der Umgebung, nahmen an den ersten Veranstaltungen teil.