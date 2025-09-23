Audiowalks durch Benneckenstein Neues Kulturzentrum im Harz eröffnet: Was in der „Spinn-Stube“ geplant ist

Das neue Kulturzentrum „Spinn-Stube“ in Benneckenstein wurde mit zahlreichen Besuchern eröffnet. Nun sollen vorgestellte Formate fortgesetzt und ausgebaut werden. In einem Format zum Beispiel berichten lokale Akteure aus Benneckenstein und dem Harz aus ihrem Leben. Was sonst noch geplant ist.