Die Kreis-Straßenverkehrsbehörde hat sich nicht durchsetzen können: Kein Stoppzeichen und kein rot hervorgehobener Radweg an der A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte, weil die Einmündung kein Unfallschwerpunkt sei. Schlimm, dass immer erst was passieren muss, bevor die Verantwortlichen handeln.

Kommentar zu abgelehntem Stoppschild an Autobahnabfahrt Wernigerode-Mitte: Es bleibt inakzeptabel

Wernigerode. - Im jahrelangen Tauziehen zwischen der Straßenverkehrsbehörde und der Autobahn GmbH sind die Würfel – zumindest vorerst – gefallen. An der A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte wird an der jetzigen Ausschilderung nichts verändert. Die Autobahn GmbH hat sich damit durchgesetzt, und die völlig berechtigte Forderung nach mehr Sicherheit für Radler, die letztere formuliert und die Verkehrsbehörde per Anordnung umgesetzt hatte, bleibt unerhört.