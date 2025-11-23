Im jahrelangen Tauziehen um die Ausschilderung an der Autobahnabfahrt Wernigerode-Mitte mit dem Ziel, die Sicherheit für die Radfahrer zu erhöhen, gibt es jetzt eine endgültige Entscheidung. Worauf sich die Verantwortlichen im Detail geeinigt haben.

Im Tauziehen um Stoppschild und rotem Radweg an Autobahn 36 legen Streithähne Konflikt bei

Der Radweg im Zuge der Hauptstraße (L82), der in beiden Richtungen legal benutzt werden darf, wird von Autofahrern oft übersehen. Besonders gefährdet sind Radler, die linksseitig (in Blickrichtung) fahren, weil von der A36 kommende rechtsabbiegende Autofahrer zuweilen nur nach links schauen und fahren.

Wernigerode. - Holger Dill ist sportlich unterwegs. Wenn das Wetter mitspielt, radelt der Silstedter zu seinem Arbeitsort in Wernigerode. Schließlich ist der Wernigeröder Ortsteil mit einem guten Radweg an die Kernstadt angebunden. Allein die Querung der Autobahn-Anschlussstelle Wernigerode-Mitte sei ein kreuzgefährlicher Punkt, so der 61-Jährige.