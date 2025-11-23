Reaktion auf Klimawandel im Harz Halberstadt: Hitzige Debatte um die Hitzezone Bahnhofsvorplatz

Mit der Sanierung des Hauptgebäudes war 2010 auch der Vorplatz des Halberstädter Hauptbahnhofs neu gestaltet worden. Nun gibt es wieder Diskussionen um die Gestaltung. Der Grund sind von der Deutschen Bahn angebotene Fördergelder.