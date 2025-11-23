weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Reaktion auf Klimawandel im Harz: Halberstadt: Hitzige Debatte um die Hitzezone Bahnhofsvorplatz

Reaktion auf Klimawandel im Harz Halberstadt: Hitzige Debatte um die Hitzezone Bahnhofsvorplatz

Mit der Sanierung des Hauptgebäudes war 2010 auch der Vorplatz des Halberstädter Hauptbahnhofs neu gestaltet worden. Nun gibt es wieder Diskussionen um die Gestaltung. Der Grund sind von der Deutschen Bahn angebotene Fördergelder.

Von Sabine Scholz 23.11.2025, 10:15
Blick auf den Bahnhofsvorplatz und den Hauptbahnhof von Halberstadt. Das komplett gepflasterte Areal heizt sich im Sommer ziemlich auf.
Blick auf den Bahnhofsvorplatz und den Hauptbahnhof von Halberstadt. Das komplett gepflasterte Areal heizt sich im Sommer ziemlich auf. Foto: Nosa GmbH

Halberstadt. - Wird er nun entsiegelt, der Bahnhofsvorplatz in Halberstadt oder nicht? Ein Thema, über das am Donnerstag, 20. November, befunden werden sollte.