Immer wieder lösen Wanderer mit absoluter Ignoranz und Leichtsinnigkeit aufwändige und oft riskante Rettungseinsätze aus. Wer alle Warnungen ignoriert, sollte dafür zur Kasse gebeten werden.

Kommentar zur Kostenfrage bei Rettungsaktionen: Leichtsinn und Ignoranz müssen bestraft werden

Es sei ein hohes Gut und der Stadt Wernigerode wichtig, dass Menschen im Notfall ohne Sorge vor möglichen Kosten Hilfe anfordern können: Es ist grundsätzlich löblich und richtig, dass die Verantwortlichen im Rathaus die Menschenrettung über die Kostenfrage stellen. Zumal es so auch gesetzlich vorgesehen ist.