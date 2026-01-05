Schönheitswettbewerb in Wernigerode Kommt die „Miss Deutschland“ 2026 aus dem Harz? Blankenburgerin steht im Finale

Ist sie die Schönste im ganzen Land? Die Blankenburgerin Marie Möller kämpft am 5. Januar um den Titel „Miss Deutschland“. Vorab verrät die 24-Jährige, warum sie sich dem Wettbewerb stellt, dabei auf Glitzer verzichtet und wo sie schon Erfahrung im Rampenlicht gesammelt hat.