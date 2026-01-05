Schönheitswettbewerb in Wernigerode Kommt die „Miss Deutschland“ 2026 aus dem Harz? Blankenburgerin steht im Finale
Ist sie die Schönste im ganzen Land? Die Blankenburgerin Marie Möller kämpft am 5. Januar um den Titel „Miss Deutschland“. Vorab verrät die 24-Jährige, warum sie sich dem Wettbewerb stellt, dabei auf Glitzer verzichtet und wo sie schon Erfahrung im Rampenlicht gesammelt hat.
05.01.2026, 06:00
Wernigerode/Blankenburg. - So langsam steigt die Aufregung bei Marie Möller aus Blankenburg: Sie konkurriert mit 28 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie alle sind Kandidatinnen bei der Wahl zur „Miss Deutschland“, deren Finale am Montag, 5. Januar 2026, in Wernigerode stattfindet.