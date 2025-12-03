Beauty-Event im Harz Miss-Deutschland-Wahl 2026: Schönheitsköniginnen starten in Wernigerode ins neue Jahr
Die Harz-Stadt Wernigerode startet glamourös ins neue Jahr: 54 Kandidatinnen reisen an, um sich die Titel „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ zu sichern. In der Jury, die sie überzeugen müssen, sitzt eine Titelträgerin aus der Region.
03.12.2025, 06:15
Wernigerode. - Das Jahr 2026 startet schön in Wernigerode – wortwörtlich. Im Januar reisen Schönheitsköniginnen aus ganz Deutschland an, um sich in der Harz-Stadt die nächste Krone zu sichern: Gekürt wird neben der neuen „Miss“ und „Misses Deutschland“ das „Top Model of the World Germany“.