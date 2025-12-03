weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Beauty-Event im Harz: Miss-Deutschland-Wahl 2026: Schönheitsköniginnen starten in Wernigerode ins neue Jahr

Beauty-Event im Harz Miss-Deutschland-Wahl 2026: Schönheitsköniginnen starten in Wernigerode ins neue Jahr

Die Harz-Stadt Wernigerode startet glamourös ins neue Jahr: 54 Kandidatinnen reisen an, um sich die Titel „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ zu sichern. In der Jury, die sie überzeugen müssen, sitzt eine Titelträgerin aus der Region.

Von Sandra Reulecke 03.12.2025, 06:15
Seit 2024 findet die Wahl zur „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ in Wernigerode statt. Im Januar 2026 werden die Titel erneut verliehen.
Seit 2024 findet die Wahl zur „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ in Wernigerode statt. Im Januar 2026 werden die Titel erneut verliehen. Archivfoto: Ben Kruse

Wernigerode. - Das Jahr 2026 startet schön in Wernigerode – wortwörtlich. Im Januar reisen Schönheitsköniginnen aus ganz Deutschland an, um sich in der Harz-Stadt die nächste Krone zu sichern: Gekürt wird neben der neuen „Miss“ und „Misses Deutschland“ das „Top Model of the World Germany“.