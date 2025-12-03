Die Harz-Stadt Wernigerode startet glamourös ins neue Jahr: 54 Kandidatinnen reisen an, um sich die Titel „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ zu sichern. In der Jury, die sie überzeugen müssen, sitzt eine Titelträgerin aus der Region.

Seit 2024 findet die Wahl zur „Miss Deutschland“ und „Misses Deutschland“ in Wernigerode statt. Im Januar 2026 werden die Titel erneut verliehen.

Wernigerode. - Das Jahr 2026 startet schön in Wernigerode – wortwörtlich. Im Januar reisen Schönheitsköniginnen aus ganz Deutschland an, um sich in der Harz-Stadt die nächste Krone zu sichern: Gekürt wird neben der neuen „Miss“ und „Misses Deutschland“ das „Top Model of the World Germany“.