weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Zweimal Krebs: Vanessa Oberstädt aus Wernigerode kämpft sich zurück ins Leben

Stammzellenspende rettet ihr Leben Zweimal Krebs, einmal Hoffnung: Vanessa Oberstädt aus Wernigerode kämpft sich zurück ins Leben

Zweimal erhielt Vanessa Oberstädt die Schockdiagnose Krebs und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Ihren Traum, selbst Ärztin zu werden, verlor sie dabei nie aus den Augen. Die gebürtige Wernigeröderin erzählt ihre Geschichte, die von Schmerz und Rückschlägen ebenso geprägt ist wie von Hoffnung, Liebe und der Kraft, nicht aufzugeben.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 21.08.2025, 19:27
Ihre Erkrankungen haben sie und ihren Mann Marco noch enger zusammengeschweißt, sagt Vanessa Oberstädt. Die gebürtige Wernigeröderin musste zweimal gegen den Krebs kämpfen.
Ihre Erkrankungen haben sie und ihren Mann Marco noch enger zusammengeschweißt, sagt Vanessa Oberstädt. Die gebürtige Wernigeröderin musste zweimal gegen den Krebs kämpfen. Foto: Oberstädt

Wernigerode. - Vanessa Oberstädt hatte ein großes Ziel. Die gebürtige Wernigeröderin wollte Onkologin werden. Doch statt Menschen auf dem Weg zur Genesung zu helfen, erhielt die damals 26-jährige Medizinstudentin selbst die Schockdiagnose Krebs. Zweimal in nur neun Jahren musste sie gegen die Krankheit kämpfen.