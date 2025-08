Von neuen Treppen bis zu barrierefreien Zugängen: Während der Sommerferien in Sachsen-Anhalt saniert der Landkreis Harz neun Schulen. Was alles bis zum Schulstart fertig sein soll und woran weitere Modernisierungen hängen.

Die Treppe zum Haupteingang des Hauses 2 vom Gymnasium Am Thie in Blankenburg ist in den Sommerferien saniert worden: Das Geländer soll bis zum Start des Schuljahres 2025/26 noch angebaut werden.

Landkreis Harz. - Während Schüler im Harz noch ihre Sommerferien genießen, nutzt der Landkreis die unterrichtsfreie Zeit. An neun Schulen laufen Modernisierungen und Sanierung. Die Baustellen sind nach Angaben aus dem Landratsamt in Halberstadt so geplant, dass sie bis zum Start des neuen Schuljahres am Montag, 11. August, weitgehend abgeschlossen werden können.